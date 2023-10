Gaza : Les détails de la discussion entre le Bayern Munich et Noussair Mazraoui

L’international marocain Noussair Mazraoui a échangé avec la direction du Bayern de Munich concernant la guerre dans la bande de Gaza, en proie aux bombardements d’Israël et en état de siège depuis quatorze jours. Dans un communiqué, le club a confirmé ce vendredi avoir eu «une conversation détaillée et éclairante» avec le joueur, concernant des publications de ce dernier sur Instagram, en soutien à la Palestine.

«Noussair Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu’en tant qu’homme épris de paix, il rejette résolument la terreur et la guerre. Il regrette si ses messages ont provoqué de l’irritation», a déclare Jan-Christian Dreesen, PDG du FC Bayern, ajoutant que le club «condamne l’attaque du Hamas [du 7 octobre, ndlr] contre Israël». «Par ailleurs, explique Noussair Mazraoui, je condamne toute forme de terrorisme et toute organisation terroriste», souligne le communiqué.

Le Bayern de Munich et Noussair Mazraoui «s’opposent résolument au transfert du conflit du Moyen-Orient et de ses violences vers l’Allemagne, engagée en faveur de la paix», a par ailleurs indiqué le communiqué, tout en soutenant que «la haine et la violence, sous toutes leurs formes, n’ont pas leur place dans la culture politique allemande».

Dans ce sens, le FC Bayern a affirmé se tenir «aux côtés de la communauté juive d’Allemagne et d’Israël». Le club s’est dit «convaincu que le football doit développer son pouvoir d’équilibre entre les différentes cultures, notamment dans les moments les plus difficiles».

Concernant l’avenir de Noussair Mazraoui au sein du FC Bayern, le club a par ailleurs mis fin aux spéculations et aux polémiques sur un éventuel départ du joueur, en affirmant que ce dernier «restera dans l’équipe».

Pour autant, l’international est «actuellement absent en raison d’une blessure subie lors d’un match avec l’équipe nationale marocaine», ce qui a nécessité qu’il s’entraîne individuellement pour le moment.