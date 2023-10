Guerre à Gaza : La CDT appelle à une heure de suspension des activités professionnelles

Au vu de la situation de siège imposé par Israël à Gaza, la Confédération démocratique du travail (CDT) a appelé ses affiliés des divers secteurs à suspendre leur activité professionnelle pendant une heure, dans la journée de vendredi 20 octobre, de 11h à 12h. La centrale syndicale a également appelé à des sit-in de solidarité avec la Palestine à l’intérieur des lieux de travail.

Dans son communiqué, la CDT a indiqué que cette initiative était prise en harmonie avec les principes fermes de la centrale concernant la cause palestinienne, dans le but d’exprimer sa condamnation des crimes de guerre «commis par l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien, avec le soutien des Etats-Unis et de l’impérialisme européen». Dans ce sens, la CDT a déploré les morts civils visés par les attaques répétées d’Israël sur la bande de Gaza, où l’hôpital baptiste Al Maamadani a été bombardé mardi, faisant au moins 500 morts, dont la majorité sont des enfants.

Outre le soutien du syndicat à «la vaillante résistance palestinienne, à l’héroïque peuple palestinien et à son droit légitime et historique d’établir son Etat indépendant sur l’ensemble de son territoire avec Al-Qods comme capitale», la CDT a exprimé son rejet de «toutes les formes de la honteuse normalisation avec l’entité sioniste brutale».

Dans ce contexte, la Confédération a appelé ses membres à se joindre à «toutes les initiatives, formes de protestation et de solidarité en faveur du peuple palestinien lancées par les forces vives parmi les diverses organisations».

Cette mobilisation sera territorialisée à travers les sections régionales et locales de la CDT, qui sont appelées dans tout le pays à afficher des banderoles de soutien à la Palestine sur les devantures de leurs locaux, a ajouté la centrale syndicale.