Guerre à Gaza : Les députés du PJD demandent la comparution de Nasser Bourita

Le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD) a demandé la comparution de Nasser Bourita devant les membres de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE. Les islamistes souhaitent que le chef de la diplomatie marocaine mette toute la lumière sur «les efforts du Royaume du Maroc pour apporter soutien et assistance aux résidents civils de Gaza, et ses efforts diplomatiques pour mettre fin à l'agression contre eux», indique le groupe dans un communiqué.

Dans leur requête, les députés du PJD ont souligné que la partie «israélienne» poursuit son «agression contre la bande de Gaza en Palestine, faisant des milliers de morts et de blessés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, en plus de la destruction de logements, de bâtiments et d'infrastructures».

Le gouvernement marocain devra apporter, dans les jours à venir, sa réponse à la demande formulée par le groupe parlementaire des députés du PJD.