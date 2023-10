Guerre à Gaza : Deuxième jour de manifestations dans plusieurs villes du Maroc

Des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes du Maroc, mercredi en fin de journée, en protestation contre l’offensive d’Israël sur la Palesine, alors que la bande de Gaza est en état de siège depuis treize jours. Mardi, l’hôpital baptiste Al Maamadani y a été bombardé, faisant au moins 500 morts dont une majorité d’enfants, dans l’attaque la plus violente et la plus meurtrière depuis le début de l’escalade. Le soir même, des sit-in ont eu lieu dans plusieurs villes du royaume, à l’appel de différentes organisations de soutien au peuple palestinien.

A Rabat, un sit-in a été organisé hier devant le Parlement, pour la deuxième journée consécutive, tandis qu’un autre s’est tenu devant le consulat des Etats-Unis à Casablanca. Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant l’offensive israélienne, tout en exigeant la fin de la normalisation, ainsi que l’expulsion du chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc.

Des rassemblements ont été organisés également à Oujda, Meknès, Marrakech et Tanger, alors qu’une marche nationale a réuni, dimanche dernier dans la capitale, plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce jeudi, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé un rassemblement à Rabat également, devant la représentation des Nations unies au Maroc. Voulu symbolique, ce sit-in appelle l’institution à agir avec les Etats membres pour ne pas laisser le ciblage des civils en Palestine impuni, au regard du droit international.

Cette initiative fait partie d’une série d’actions, dans le cadre desquelles le vendredi est décrété journée de manifestations dans toutes les villes du pays. Dans ce même sens, le Front marocain de soutien envisage d’adresser une lettre ouverte au chef du gouvernement, demandant le départ du chef du bureau de liaison israélien, ainsi que la criminalisation de la normalisation.

Ces rassemblements se tiennent également alors que plusieurs manifestations de soutien à la Palestine ont été organisés dans différents pays à travers le monde, notamment la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, le Canada, le Royaume-Uni, l’Espagne ou encore la Belgique.

Hier, des médias hébreux ont rapporté que le ministère israélien des Affaires étrangères avait décidé d’évacuer son personnel du bureau de liaison du Maroc, ainsi que de sa représentation en Egypte, pour des raisons de sécurité. La veille, la diplomatie marocaine a condamné fermement le bombardement de l’hôpital baptiste Al Maamadani dans la bande de Gaza.