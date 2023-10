Séisme au Maroc : Aziz Akhannouch préside la 6e réunion de la Commission interministérielle

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, la sixième réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme. Lors de cette réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce programme conformément aux instructions royales, la Commission interministérielle s’est penchée sur les mécanismes de soutien à la reconstruction des maisons complètement ou partiellement effondrées pour les familles touchées, dont les listes ont été arrêtées, indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

Ce soutien sera octroyé en quatre versements à compter du 1er novembre prochain, avec un premier versement de 20 000 dirhams à partir de cette date pour la reconstruction de ces maisons, ajoute la même source. Les familles sont appelées à déposer leurs dossiers relatifs à l’autorisation de reconstruction auprès des collectivités locales auxquelles elles appartiennent à partir du 1er novembre prochain, poursuit le communiqué, précisant qu’elles bénéficieront d’un accompagnement technique, se traduisant par la mise à disposition de modèles de plans prenant en considération les spécifiés de la région.

Lors de cette réunion, un bilan a été présenté concernant le lancement du versement de la première tranche de l’aide financière, fixée à 2 500 dirhams par mois pendant un an, en faveur des familles dont les maisons se sont effondrées totalement ou partiellement.

S’agissant des familles n’ayant pas encore reçu la première tranche de l’aide, le communiqué précise que les commissions provinciales compétentes examinent les demandes reçues. La Commission interministérielle s’est également arrêtée sur le bilan des mesures d’urgences relatives à l’hébergement, y compris la distribution de tentes et d’équipements destinés à soutenir les familles dans le besoin.

En ce qui concerne le secteur agricole, la même source précise qu’une opération de distribution d’orge au profit des agriculteurs issus des zones sinistrées sera lancée le 25 octobre courant, évoquant, dans ce sillage, la signature d’un accord avec l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC) en vue de rétablir le cheptel national, ainsi que le lancement de travaux de remise en état des installations hydro-agricoles dans les petites et moyennes zones d’irrigation.

Cette réunion a été l’occasion de s’arrêter sur l’avancement des études architecturales et techniques lancées en vue de la reconstruction et la réhabilitation des écoles, des centres de santé de proximité, des mosquées, des zaouïas, des mausolées, et du renforcement des monuments historiques. De plus, l’état d’avancement du processus de dégagement des routes et la situation des voies rurales rouvertes ont été passés en revue.

Aziz Akhannaouch s’est, par ailleurs, félicité des efforts déployés par les départements gouvernementaux impliqués dans le processus de reconstruction des provinces touchées par le séisme, soulignant que la résilience du Royaume et son succès dans la gestion de cette crise, sous la conduite du oi, ont été salués lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). Elle ont démontré la capacité de la ville de Marrakech et du Maroc à se rétablir rapidement et à faire face à diverses crises.