Guerre à Gaza : Israël appelle ses ressortissants au Maroc à la vigilance

Le Conseil de sécurité nationale en Israël a mis en garde ses citoyens concernant les voyages au Maroc et en Turquie, citant des inquiétudes selon lesquelles les ressortissants pourraient être pris à partie, vu le contexte actuel du siège et des bombardements intensifiés sur Gaza par l'armée israélienne.

Le Conseil a annoncé avoir élevé l'état d'alerte en Turquie au niveau 4, en appelant les Israéliens présents dans le pays à le quitter le plus rapidement possible. Pour le Maroc, le niveau de menace a été relevé à 2 et les touristes israéliens sont invités à la vigilance.

Hier, les forces israéliennes ont bombardé l'hôpital baptiste Al Maamadani dans la bande de Gaza, tuant plus de 500 personnes, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa ferme condamnation.

Des centaines de manifestants sont par ailleurs sortis hier, lors de sit-in nocturnes dans plusieurs villes, dont Rabat, Casablanca, Tanger et Agadir, pour renouveler leur solidarité à la Palestine et dénoncer cette attaque visant les civils.

Dimanche dernier, une marche nationale de solidarité à Rabat a rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants.