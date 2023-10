Programme d’aide au logement : Le roi Mohammed VI préside une séance de travail

Le roi Mohammed VI a présidé, mardi au Palais royal de Rabat, une séance de travail consacrée au secteur de l’habitat et de l’urbanisme. La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, y a exposé les grandes lignes d’un nouveau programme d’aide au logement, conformément à la vision royale de garantir à toutes et tous un accès au logement décent, indique un communiqué du cabinet royal.

S’étalant sur la période 2024-2028, ce programme prévoit des montants de l’aide en fonction de la valeur du logement acquis. Ainsi, il est fixé à 100 000 DH pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000 DH TTC, 70 000 DH pour l’acquisition d’un logement entre 300 000 DH et 700 000 DH TTC.