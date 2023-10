Eliminatoires CAN 2023 : Le Maroc bat le Libéria et termine premier du groupe

L’équipe du Maroc de football a battu son homologue du Libéria par (3-0), mardi soir au grand stade d’Agadir, pour le compte de la dernière journée (poule K) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). Ainsi, la sélection nationale termine en tête de son groupe avec 9 points, devant l’Afrique du Sud (7) et le Liberia (1).

Lors de cette rencontre sans enjeu, en guise de préparation, le Onze national a cherché à signer une victoire pour renforcer la confiance des joueurs, à moins de trois mois de la grand-messe continentale, prévue en Côte d’Ivoire.

Auteur du but d’égalisation des Lions de l’Atlas face aux Eléphants, Ayoub El Kaabi a été titularisé, tout comme Abdessamad Ezzalzouli, Bilal El Khannous et Oussama El Azzouzi. Amine Harit aura ouvert le score d’une frappe à ras de terre après une passe sur un plateau en or d’Achraf Hakimi en pleine surface de réparation (45è+2), peu avant le sifflet de la fin de la première mi-temps.

En seconde mi-temps, le deuxième but a été marqué sur un penalty, après que Yahya Attiyat-Allah a été fauché en surface par Sampson Dweh. Ayoub El Kaabi a ainsi doublé la mise (59è), sans aucune difficulté. Amine Adli, rentré en seconde période, marque le troisième but (89è).

La sélection du Maroc a décroché officiellement son billet pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, depuis mars dernier.