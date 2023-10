Séisme au Maroc : Record de 55 000 personnes ayant fait un don de sang [vidéo]

Un record historique a été enregistré au niveau des stocks dans les centres de transfusion sanguine au Maroc, après qu’un total de 55 000 personnes ont afflué, en quelques jours, vers ces structures pour faire don de leur sang et venir en aide aux populations touchées par le séisme du 8 septembre dernier, qui a fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés. Lundi 16 octobre au Parlement, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a indiqué que ce chiffre correspondait aux donneurs accueillis par 17 centres répartis sur l’ensemble du territoire national.

Dans ses réponses lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, consacrée hier aux effets du séisme par secteurs, le ministre a souligné que 60% de ces donneurs étaient enregistrés dans les régions de Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès. Cet élan de solidarité citoyenne sans précédent «a permis de garantir un approvisionnement continu en poches de sang, lesquelles ont été acheminées au fur et à mesure aux patients dans toutes les structures médicales ayant pris en charge les victimes du séisme», a-t-il déclaré.

Dans ce sens, Ait Taleb a fait savoir que l’accueil de nouveaux donneurs avait été arrêtés dans un certain nombre de centres de transfusion, de manière à éviter la péremption des stocks constitués, qui ont été ensuite rationnalisés pour couvrir tous les besoins dans les zones sinistrées. En effet, les plaquettes de sang ne sont utilisables que durant les 5 jours ayant suivi leur prélèvement, tandis que les globules rouges peuvent être conservées pendant 42 jours.

Le ministre de la Santé et de la protection sociale a, par ailleurs, salué «la solidarité et la générosité des Marocains et des étrangers qui se sont portés volontaires pour faire un don de sang», dans une mobilisation générale observée à travers toutes les régions du pays.

Les ressources médicales sur place ont été suffisantes

Dans un autre registre, Khalid Ait Taleb a révélé que conformément aux instructions du roi Mohammed VI, une réserve de 800 tonnes de produits médicaux a été assurée en urgence dans les zones touchées par le séisme.

Quant au coût financier total des fournitures, entre médicaments et matériel, le ministre de Santé et de la protection social a indiqué que l’enveloppe globale avait dépassé les 28 millions de dirhams (MDH). 49% de ce budget a été alloué à la région Marrakech-Safi, qui compte le nombre le plus important de provinces sinistrées. Souss-Massa a bénéficié de 33% et Drâa-Tafilalet de 13%, tandis que près de 5% sont allés à Beni Mellal-Khénifra.

Par région également, 285 médecins et 772 infirmiers ont été mobilisés au niveau de Marrakech-Safi, 275 médecins, 301 infirmiers, 32 assistants et un ambulancier à Souss-Massa, 280 médecins et 217 infirmiers à Drâa-Tafilalet, 502 médecins et 80 infirmiers à Beni Mellal-Khénifra.

En matière de ressources humaines, le ministre a notamment mis en exergue la complémentarité entre les secteurs public et privé, au cours des premières étapes de réponse aux effets séisme, avec l’adhésion des structures hospitalières et des cliniques, en fonction des besoins et de la situation au niveau local.

Selon Khalid Ait Taleb, chaque région a ainsi eu recours au personnel de santé relevant de son territoire, ce qui aura été suffisant sans faire appel aux compétentes médicales exerçant dans des zones non touchées. Dans ce même sens, le ministre a mis en avant la fluidité de la coordination entre les divers services sur le terrain, entre Forces armées royales (FAR), Gendarmerie, Sûreté nationale, Protection civile et autorités locales.