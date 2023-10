L’Algérie n’oublie pas le Polisario à la réunion Afrique-pays nordiques

L’Algérie accueille, le 17 et 18 octobre, la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques. Une tribune que l’Algérie a saisie pour défendre les positions du Polisario.

«L’Algérie réaffirme le soutien au peuple sahraoui frère, attaché à son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination, au recouvrement de ses terres spoliées et au parachèvement du processus de décolonisation en Afrique», a indiqué le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans une allocution lors de l’ouverture de la réunion.

Le Polisario n’a pas été convié à cette session. En effet, les pays d'Europe du nord ne reconnaissent pas la «RASD». Pour rappel, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), organisées du 9 au 15 octobre à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rencontré le ministre danois de la Coopération au développement et la politique du climat, Dan Jorgensen, et la ministre suédoise des Finances, Mme Elisabeth Svantesson.

Le Maroc n’a pas participé à la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, tenue à Alger.