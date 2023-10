Automobile : La nouvelle Fiat Multipla sera assemblée au Maroc

A partir de 2025, la Fiat New Multipla, devenue SUV de segment C, sera assemblée à l’usine Stellantis de Kénitra. Cette gamme lancée en 1998 et désormais sous une nouvelle forme remplacera la Fiat Tipo, dont la production en Turquie prendra fin la même année, ainsi que la 500X, qui ne sera plus produite d’ici 2024. La Fiat New Mutlipla s’ajoute ainsi aux gammes produites au niveau du site de Kénitra au Maroc, à savoir la Topolino, la Citroën Ami et l’Opel Rocks-e.

En novembre 2022, Stellantis a annoncé allouer 300 millions d’euros pour doubler sa capacité de production à Kénitra, de manière à passer à 450 000 voitures thermiques et électriques par an, avec la création de 2 000 nouveaux emplois.

La nouvelle Multipla serait dotée de moteurs traditionnels à essence trois cylindres 1.2 PureTech en version hybride, en plus d’un groupe motopropulseur électrique. Le full électrique permettrait une autonomie de plus de 600 km par plein d’énergie.