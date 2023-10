Un drone des FAR tue de hauts cadres des milices du Polisario

Le Polisario a tenté, dimanche, d’attaquer une position des Forces armées royales (FAR) située à l’Est du Mur des Sables. L’opération a été avortée par un drone des FAR. «La frappe aérienne a tué au moins quatre hauts cadres de l’appareil militaire du Polisario en plus de quelques hommes de troupes. Pour l’heure, la direction du Front observe le silence sur cet incident. Néanmoins, les familles des personnes tuées ont échangés des messages de condoléances et organisé les funérailles de leurs proches», affirme dans des déclarations à Yabiladi une source proche du dossier.

Cette opération intervient alors que le Conseil de sécurité examine la situation au Sahara occidental. Le Front est habitué à lancer des attaques contre des positions tenues par les FAR, à la veille ou au lendemain de grandes échéances internationales sur la question. Le 1er septembre, le chef de la sixième région militaire, Abba Ali Hammoudi, et quatre éléments armés du Polisario, ont été tués par la frappe d’un drone des FAR. Une opération qui intervenait alors que le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, était arrivé dans les camps de Tindouf.

Dans son dernier rapport sur le Sahara, le secrétaire général de l’ONU a démenti la version de la «guerre», véhiculée depuis le 13 novembre 2020 par le Polisario.