Match Maroc - Libéria : Walid Regragui vise la victoire [vidéo]

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé, lundi, que l’équipe marocaine de football, qui affronte ce mardi son homologue libérienne en mise à jour de la dernière journée du groupe K des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) va «chercher la victoire afin de terminer en tête de sa poule».

«Nous allons jouer à domicile, chercher la victoire et attaquer un peu plus afin de terminer à la première place», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match, prévu au Grand stade d’Agadir. Selon lui, «il n’y a pas de match facile. On ne doit sous-estimer aucun adversaire. Face au Liberia, le match sera relevé. On le disputera avec respect de l’adversaire. On doit faire montre d’une humilité digne des grandes équipes».

«On n’a pas encore décidé du groupe qui sera aligné mardi soir. On va y réfléchir. L’essentiel est que les joueurs qui seront retenus puissent montrer le vrai visage de l’équipe nationale», a-t-il ajouté.

Evoquant l’absence de Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech ou encore Soufiane Boufal, Regragui a reconnu que ce sont de «grands joueurs qui vont nous manquer», notant, toutefois, qu’il sied de trouver des solutions et des joueurs qui peuvent assurer les mêmes rôles.

«Le match amical contre la Côte d’Ivoire a été très bénéfique. Depuis mon arrivée en équipe nationale, on a perdu trois matches face à la France, la Croatie et l’Afrique du Sud sans parvenir à revenir dans la partie», a-t-il fait remarquer, disant comprendre les critiques à l’égard de la prestation de l’équipe nationale.

«On n’était pas au top de notre niveau, samedi dernier face à la Côte d’Ivoire (1-1). Mais à l’arrivée, les grandes équipes savent revenir dans le match. Cela va nous aider pour le futur», a-t-il affirmé.

D’après Walid Regragui, l’essentiel est d’être prêt au mois de janvier prochain, notant par ailleurs que les pelouses en Côte d’Ivoire sont d’une très bonne qualité.

«Les compétitions ne sont jamais faciles à gagner. La CAN sera très difficile. Tous les matches seront très disputés, mais je suis sûr que nous serons au rendez-vous», a-t-il promis.

Revenant sur la blessure de Noussair Mazraoui, il a fait savoir que le latéral droit du Bayern Munich souffrirait d’une élongation. «Ce n’est pas très grave, mais on ne prendra pas de risques pour des matches sans enjeu. Cela donnera l’opportunité pour voir évoluer un autre joueur».

Le match contre le Libéria a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand Stade d’Agadir. Sans enjeu, la rencontre devait avoir lieu le 9 septembre dernier, mais a été reportée suite au séisme ayant sévi la veille, faisant près de 3 000 morts.

La sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.