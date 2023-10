Guerre à Gaza : Le Bayern Munich réagit à la prise de position de Noussair Mazraoui

Le Bayern Munich a indiqué prévoir «une conversation personnelle détaillée» entre la direction du club et Noussair Mazraoui, concernant son soutien exprimé à la Palestine, dans le contexte de l’état de siège sur la bande de Gaza, l’opération «Déluge d’Al-Aqsa» menée par la branche armée du Hamas, ainsi que l’offensive israélienne. Dimanche sur son compte Instagram, le latéral a publié une vidéo, accompagnée d’un message de soutien, ce que certains médias en Allemagne ont repris sur le ton de la polémique.

Dans sa déclaration à travers DPA, le FC Bayern a dit avoir «immédiatement contacté Noussair Mazroui suite à ses publications». Actuellement avec la sélection nationale pour le dernier match de qualification à la prochaine CAN, il devrait se réunir avec la direction du club, une fois de retour. En attendant, la formation allemande a réitéré son soutien à Israël.

«Quoi qu’il en soit, tout le monde, y compris chaque employé et chaque joueur, connaît les valeurs que représente le FC Bayern. Nous l’avons exprimé publiquement et sans équivoque dans un article immédiatement après l’attaque terroriste contre Israël. Nous sommes préoccupés par le sort de nos amis en Israël et nous sommes à leurs côtés. Dans le même temps, nous espérons une coexistence pacifique pour tous les peuples du Moyen-Orient», a indiqué le FC Bayern.

En Allemagne, le média Bild est allé jusqu’à qualifier l’international marocain de «partisan du terrorisme». Mazraoui s’est expliqué sur sa position, soutenant être «pour la paix et la justice dans le monde». «Ceci signifie que je serai toujours contre toutes sortes de terrorisme, de haine et de violence», a-t-il ajouté.

De son côté, le député CDU Johannes Steiniger a demandé au Bayern de se séparer du joueur, tout en appelant l’Etat à envisager une possible expulsion de l’Allemagne. Il a souligné que le club avait été présidé par Kurt Landauer, un juif allemand déporté lors de la Seconde guerre mondiale.