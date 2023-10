L’Algérie décroche une réunion au Polisario avec une composante de l’OLP palestinienne

En plein guerre à Gaza, l’Algérie a facilité une réunion entre le représentant du Polisario à Alger et son homologue du Front populaire de libération de la Palestine, une composante de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), que préside Mahmoud Abbas.

Les deux parties «ont abordé les relations bilatérales et la situation dans la bande de Gaza palestinienne occupée, ainsi que des bombardements, des meurtres et des déplacements quotidiens auxquels le peuple palestinien est exposé», annonce l’agence de presse du Polisario.

La tenue de la réunion a coïncidé avec l’entretien téléphonique, du dimanche 15 octobre, entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Sheikh. Un échange qui a porté sur «la nécessité de déployer des efforts communs pour mettre fin à la guerre, protéger les civils, fournir de l’aide humanitaire, empêcher le déplacement des Palestiniens, ainsi que la mise en place d’une voie politique basée sur la légitimité internationale et le droit international pour établir la paix, la sécurité et la stabilité», indiquait la diplomatie marocaine dans un communiqué.

L’Algérie a toujours tenté de rapprocher le Polisario des factions palestiniennes. Pour rappel, l’ancien chef du Polisario, Mohamed Abdelaziz, était présent au congrès de l’OLP de novembre 1988 à Alger, marqué par l’annonce de la proclamation de l’«Etat palestinien». Il avait alors pris une photo avec le chef de l’OLP, Yasser Arafat. Aux festivités du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, en juillet 2022, les organisateurs algériens de la commémoration officielle avaient placé Mahmoud Abbas à côté de Brahim Ghali. Le président palestinien n’est pas tombé dans le piège, refusant de saluer le chef du Polisario.