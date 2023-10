La Banque de développement du Qatar tient sa deuxième Mission commerciale avec le Maroc

La Banque de développement du Qatar organisera la deuxième édition de la mission commerciale Qatar-Maroc 2023, les 24 et 25 octobre, au Sofitel Casablanca tour blanche. Afin de consolider les relations commerciales entre les entreprises des deux pays, cet évènement réunira importateurs, grossistes et distributeurs de divers secteurs de produits et services, selon un communiqué.

Cette édition fera la part belle aux fabrications et aux services développés par le Qatar, qui constituent des opportunités pour les entreprises marocaines, dans l’optique de renforcer les partenariats avec les principaux prestataires de services au Qatar, a ajouté la même source.

Il s’agira ainsi de permettre aux deux pays de fusionner l’innovation, les ressources et l’expertise, tout en posant les jalons d’une collaboration mutuelle qui ouvrira aux deux pays des nouvelles pistes pour la croissance.

Basée à Doha, la Banque de développement du Qatar (Qatar Development Bank) est entièrement financée par l’Etat du Qatar. Elle habilite les entrepreneurs qataris à contribuer à la diversification de l’économie de leur pays.