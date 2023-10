Cannes : Un avocat dénonce une agression au «mobile raciste évident»

Un homme d’une soixantaine d’années originaire d’Afrique du Nord a été frappé à coups de poing et avec un marteau, samedi au Cannet, près de Cannes (Alpes-Maritimes), après avoir été insulté et menacé de mort par deux individus, dont un portait une kippa. Selon l’avocat de la victime, Me Sefen Guez Guez, un des deux mis en cause aurait crié : «sale arabe, je vais te découper en morceaux et t’envoyer à Jérusalem».

Me Guez Guez souligne ainsi que le «mobile raciste» de l’agression, dans le contexte actuel de l’état de siège imposé par Israël sur la bande de Gaza, en Palestine, ne fait pas de doute. Contacté par 20 Minutes, «le parquet de Grasse, saisi, indique qu’il devrait s’exprimer dans l’après-midi» de ce lundi.

«Sale arabe, je vais te découper en morceau et t’envoyer à Jérusalem!». Communiqué du cabinet après une agression raciste à Cannes sur un sexagénaire: pic.twitter.com/qFzkdQcvNF — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) October 15, 2023

Dans ce contexte, Me Sefen Guez Guez déplore un «déchaînement de violences» à caractère raciste, «en plein jour et devant plusieurs témoins». Le sexagénaire, dû «passer près d’une dizaine d’heures à l’hôpital pour des examens médicaux», ajoute encore l’avocat.

«Un équipage de la BAC passant à proximité des lieux a interpellé l’un des agresseurs, le second ayant pris la fuite à l’aide d’une camionnette blanche», a-t-il fait savoir.