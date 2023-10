Melilla : 3 000 migrants à la nage interceptés en 9 mois

Au cours des neuf premiers mois de cette année 2023, la Garde civile espagnole a intercepté plus de 3 000 personnes tentant rallier la côte maritime de Melilla à la nage, nepuis les plages marocaines avoisinantes. Le chef de commandement de Melilla, Arturo Ortega Navas, a déclaré aux médias ibériques que tous les ressortissants avaient été remis au Maroc.

Ortega Navas a également souligné les nombreuses aides apportées aux jeunes ayant embarqué à destination de la péninsule, notamment sur les ferries qui relient Málaga, Almería et Motril (Grenade). «C’est une tâche qui implique un effort sans précédent et qui équilibre l’aide humanitaire et la lutte contre l’immigration illégale», a-t-il souligné.

Pour Ortega Navas, ces actions et d’autres liées à l’immigration irrégulière sont le résultat du «travail quotidien, méthodique et exemplaire» réalisé au niveau de l’aéroport, du port, du poste frontière de Beni Ensar ou à la frontière terrestre de Melilla.