Islamophobie : Joe Biden condamne le meurtre d’un enfant d’origine palestinienne

Le président américain Joe Biden a condamné, dimanche 15 octobre, le meurtre d’un enfant musulman âgé de 6 ans qui a été poignardé dans une résidence près de Chicago (Illinois). Hospitalisé la veille après avoir essuyé vingt-six coups de couteau, le garçon d’origine palestinienne a succombé à ses blessures. Egalement agressée, sa mère âgée de 32 ans devrait survivre. Un communiqué du bureau du shérif du comté de Will a qualifié l’attaque d’«odieuse», a rapporté l’AFP.

La mère victime a appelé le 911 après être parvenue à repousser l’assaillant, Joseph Czuba, âgé de 71 ans. L’autopsie a montré que l’arme du crime était «un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 centimètres», retirée de l’abdomen de l’enfant. «Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque violente ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens», a fait savoir le communiqué.

Trouvé près de l’entrée de la résidence, Joseph Czuba a été transporté inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et de deux autres chefs d’accusation. «Les adjoints ont localisé les deux victimes à l’intérieur de la résidence, dans une chambre à coucher. Elles présentaient de multiples blessures par arme blanche à la poitrine, au torse et aux extrémités supérieures», précise le communiqué du shérif.

Le président américain a affirmé que cette «famille musulmane palestinienne était venue en Amérique pour y chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix». «Cet acte de haine horrible n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d’être», a ajouté Joe Biden dans un communiqué.

De son côté, le responsable du bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), Ahmed Rehab, a déclaré que l’assaillant avait frappé à la porte des victimes et avait d’abord tenté d’étouffer la femme en lui disant : «Vous, les musulmans, vous devez mourir». Cette attaque est «notre pire cauchemar», a souligné le CAIR.