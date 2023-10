Code de la famille : Le PJD rassuré par le discours du roi Mohammed VI au Parlement

Le secrétariat général du PJD se félicite des passages du discours du roi Mohammed VI, du vendredi 13 octobre lors de l'ouverture de la nouvelle année parlementaire, réservés au projet de révision du Code de la famille. L’instance a particulièrement salué, dans un communiqué, les «valeurs fondatrices de l’identité nationale unifiée», mentionnées par le souverain.

«Ces valeurs représentent les éléments de base et de référence qui guident et garantissent le succès de toutes les réformes et projets dans notre pays, y compris le chantier de la révision du Code de la famille», souligne le secrétariat général du PJD.

Une réforme que les fidèles de Abdelillah Benkirane veulent «conforme aux références et aux spécificités du Maroc et non en réponse à des diktats extérieurs, comme le souhaitent les parties qui cherchent à faire de ces chantiers une étape pour dépouiller le Maroc de son identité, de ses valeurs et de l'autorité islamique sunnite malékite».