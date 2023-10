Maroc : La marche nationale de soutien à la Palestine réunit des dizaines de milliers de manifestants

Des dizaines de milliers de manifestants ont participé à la marche nationale de solidarité avec la Palestine, ce dimanche à Rabat. A l’appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, ainsi que le groupe d’action nationale pour la Palestine, ce rassemblement a connu la participation de diverses tendances politiques, associatives et syndicales. Il se tient dans un contexte où la bande de Gaza est en état de siège depuis lundi, alors que l’armée israélienne multiplie les opérations militaires, faisant jusque-là au moins 2 300 morts.

La manifestation, sous le slogan «le peuple marocain est avec le Déluge d’Al-Aqsa et contre la normalisation», se veut principalement une expression de soutien à l’opération menée le 7 octobre dernier par la branche armée du Hamas contre Israël, ayant fait au moins 700 morts et plusieurs détenus du côté israélien. Par la même occasion, ce rassemblement a renouvelé le soutien populaire à la cause palestinienne dans le pays.

Dans ce sens, les manifestants ont brandi des slogans refusant la normalisation avec Israël et appuyant la résistance palestinienne. Un drapeau de l’Etat hébreux a été brûlé. Dans la bande de Gaza, l’armée israélienne poursuit son offensive pour le neuvième jour consécutif, tandis que plusieurs familles ont été déplacées depuis le nord de la région.

Dans la bande de Gaza, l’eau, l’électricité et le gaz ont été coupés à la population civile palestinienne, qui n’arrive plus également à s’approvisionner en denrées alimentaires.