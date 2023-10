Football : Le Maroc et la Côte d’Ivoire font match nul

Les sélections du Maroc et de la Côte d’Ivoire ont fait match nul (1-1) en amical, ce samedi au stade Félix Houphouët Boigny à Abidjan. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparations à la Coupe d’Afrique des nations (2023) dans le même pays.

Le début de la rencontre a été celui du jeu prudent de la part des deux équipes. Dès la 20e minute, le buteur de la Liga Youssef En-Nesyri a créé une première occasion, suivie de celle de Diakité du côté ivoirien. Seko Fofana lui emboîte le pas avec deux frappes, avant que Sebastien Haller ne mette les buts de Yassine Bounou en danger également, Nayef Aguerd intervenant pour dégager le ballon.

Pour sa part, le Maroc a mis la pression au portier ivoirien Yahia Fofana à travers Selim Amallah, avant que Sébastien Haller ne débloque la marque à la fin du temps additionnel de la première mi-temps (45+3e). En seconde partie du match, ce sera l’entrant Ayoub El Kaabi qui égalisera en trompant Fofana sur un pressing (81e).

La Côte d’Ivoire et le Maroc affronteront respectivement l’Afrique du Sud en amical et le Liberia pour le compte de la dernière journée des qualifications à la CAN 2023.