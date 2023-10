Assemblées annuelles FMI - Banque mondiale : Après Marrakech, Bangkok accueillera l’édition 2026

La capitale de la Thaïlande, Bangkok, accueillera en 2026 des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), a annoncé, samedi à Marrakech, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, en marge de l’édition qui sera clôturée dimanche 15 octobre 2023 au Maroc.

Tout comme le Maroc, le prochain pays hôte a de grandes capacités pour accueillir des réunions internationales, a affirmé la responsable, lors d’un point de presse tenu en pour présenter le bilan du 47e Comité monétaire et financier international (International Monetary Fund and Financial Committee – IMFC).

A cette occasion, elle a souligné que ces réunions constituent une occasion pour prendre conscience de la nécessité de mettre en place des politiques d’amélioration de la résilience à même de renforcer la capacité des pays à faire face aux chocs, tout en continuant à progresser vers la réalisation des objectifs à long terme.

Les Assemblées annuelles BM-FMI rassemblent les gouverneurs de banques centrales, les ministres des finances, les dirigeants du secteur privé, les représentants de la société civile, les médias et les universitaires pour débattre des questions les plus urgentes auxquelles est confrontée l’économie mondiale, notamment les perspectives économiques, la stabilité financière, l’éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d’emplois, le changement climatique ou encore la transformation numérique.

Elles se tiennent généralement deux années de suite aux sièges de la Banque mondiale et du FMI à Washington, puis dans un autre pays membre la troisième année.