Le Trophée Tilila dévoile les noms de ses gagnants

A l’initiative de 2M, le Trophée Tilila a dévoilé les noms des heureux gagnants de sa cinquième édition, lors d’une cérémonie tenue jeudi soir au Studio des arts vivants de Casablanca. Ainsi, le prix coup de cœur est revenu à l’agence Shems avec l’annonceur Inwi. Le prix d’honneur a été attribué à l’agence Rapp et CIH Bank. Quant au prix du jury, il a été remporté par Jawjab avec Mia, a indiqué un communiqué.

Durant cette cérémonie, le champion olympique et double champion du monde du 3 000 m steeple Soufiane El Bakkali a remis un trophée aux Lionnes de l’Atlas, après l’exploit historique de la sélection féminine du Maroc lors du dernier Mondial de football, tenu en août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Récompensant les agences et annonceurs auteurs des campagnes publicitaires inclusives qui proposent des représentations au-delà des stéréotypes féminins, le Trophée Tilila milite pour améliorer l’image de la femme et de l’égalité femme-homme.

Cette année, les annonceurs et agences de communication ont soumis plus d’une cinquantaine de spots publicitaires. Les 10 spots publicitaires «shortlistés» après une première sélection ont été départagés par un jury composé de professionnels de la communication et de l’audiovisuel, engagés en faveur de l’égalité femme-homme.

Le jury de cette année a été composé de Basma El Hijri, Amal Chafai, Nawal Elaidaoui, Nawfel Bensari, Nabil Ayouch et Latefa Ahrrare.