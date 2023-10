Maroc : L’ambassade des Etats-Unis appelle ses ressortissants à la vigilance

Alors que cette fin de semaine est marquée par des rassemblements en solidarité avec la Palestine, dans le contexte de l’état de siège israélien sur Gaza, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc a appelé ses ressortissants à la vigilance, en leur conseillant d’éviter les manifestations. Ce dimanche matin, une marche nationale s’est tenue à Rabat, avec la participation d’organisations de la société civile, de centrales syndicales et de représentations politiques.

La représentation diplomatique a indiqué, dans un communiqué, ne pas avoir connaissance de menaces réelles sur ses ressortissants au Maroc. Pour autant, ces derniers ont été encouragés à consulter les recommandations de voyage énumérées par le Département d’Etat américain. Ces conseils prévoient notamment d’éviter les manifestations et les grands rassemblements, tout en gardant une certaine vigilance dans les lieux fréquentés par les touristes. L’ambassade a préconisé aussi d’ajuster les projets de voyage en fonction de la situation.

«Les voyageurs à destination et en provenance du Maroc sont invités à s’inscrire au Smart Traveler Enrollment Program (STEP), afin de recevoir des alertes et d’être plus facilement localisés en cas d’urgence», a souligné la même source.