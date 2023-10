Israël : La Royal air Maroc (RAM) annule ses vols depuis et vers Tel-Aviv

Au vu de l’escalade entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, la Royal air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, l’annulation de ses vols depuis et vers l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv jusqu’au 19 octobre 2023. Samedi dernier, la branche armée du Hamas a lancé l’opération «Déluge d’Al-Aqsa» sur les colonies avoisinantes. Lundi, l’armée israélienne a décrété un état de siège sur la bande. Dans ce contexte où les morts sont comptés des deux côtés, le transporteur aérien a fait savoir que les vols AT228 du 14, 15, 16, 17 et 18 octobre et AT229 du 15, 16, 17, 18 et 19 octobre ne seraient pas opérés.

Sur son site Internet, la RAM a par ailleurs informé sur les deux possibilités proposées à ses voyageurs, à savoir «un seul changement gratuit, selon la disponibilité, depuis et vers Tel-Aviv pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol initial», ou le «remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine».

«Les clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant l’annulation de leur vol», indique la RAM. Dans ce sens, les passagers ont été invités à «consulter le statut de leur vol et vérifier et mettre à jour leurs contacts joignables sur la section 'gérer ma réservation'», sur le site de la compagnie aérienne : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/gerer-ma-reservation

Par ailleurs, les passagers dont les vols ont été annulés ont été invités à ne pas se présenter à l’aéroport, mais plutôt contacter leur point de vente initial ou le call center RAM.