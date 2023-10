Blinken et Bourita abordent la «libération des otages» israéliens du Hamas

Antony Blinken s’est entretenu hier avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, au sujet «de l’attaque terroriste inadmissible du Hamas contre Israël», annonce ce jeudi 12 octobre le Département d’Etat américain dans un communiqué.

Les deux parties «ont discuté des efforts visant à prévenir une escalade régionale et à obtenir la libération des otages» israéliens, ajoute la même source. Blinken a par ailleurs «salué l’engagement du roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la sécurité dans la région et s’est félicité de la poursuite de la coopération étroite entre le Maroc et les Etats-Unis», indique la diplomatie américaine.

Nasser Bourita a présidé, hier au Caire, une session extraordinaire du conseil exécutif de la Ligue des Etats arabes, consacrée à la guerre à Gaza. A l’issue de la réunion, les ministres des Affaires étrangères ont appelé, dans une résolution, à protéger les civils palestiniens et israéliens.

Pour rappel, le Maroc avait accueilli, en juin 2021, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh.