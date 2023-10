Marrakech : Nasser Bourita s’entretient avec la ministre du Commerce extérieur des Pays-Bas

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi à Marrakech, avec la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement des Pays-Bas, Liesje Schreinemacher. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, qui s’est déroulée en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Schreinemacher a indiqué que les discussions ont porté sur différentes questions, notamment le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et les Pays-Bas.

Elle a, en outre, évoqué sa visite mercredi dans certaines régions affectées par le séisme du 8 septembre dernier, réitérant la solidarité de son pays avec le peuple marocain dans cette épreuve difficile. La ministre a, dans ce sens, fait part de la disposition de son pays à contribuer aux efforts de reconstruction consentis par le Maroc dans les régions sinistrées, notamment en matière d’approvisionnement des populations en eau potable, et d’intensification des actions en vue de parvenir à des solutions durables.