Maroc : Le festival L’Boulevard revient du 16 au 19 novembre 2023

La 21e édition du festival L’Boulevard est prévue du 16 au 19 novembre prochain, au stade du R.U.C de Casablanca, a annoncé l’association EAC-L’Boulvart dans un communiqué. Initialement prévu entre les 15 et 24 du mois dernier, le rendez-vous a été reporté à une date ultérieure, à la suite du séisme du 8 septembre ayant fait près de 3 000 morts, particulièrement dans les provinces de la région de Marrakech-Safi.

Cette édition désormais reprogrammée est voulue par ses organisateurs comme «condensée et exigeante, précise et éclectique», pour «célébrer la musique, la culture urbaine, la joie de vivre et le vivre-ensemble».

Durant trois jours, la scène du R.U.C réunira ainsi «artistes reconnus et musiciens émergents, marocains et internationaux».