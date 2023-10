Maroc : Overseas Catering & Services acquiert le groupe ARTIS

Le groupe Overseas Catering & Services (OCS) de restauration collective a annoncé l’acquisition du groupe ARTIS, expert dans le nettoyage industriel et les services associés au Maroc. L’intégration au sein du groupe OCS «donnera une impulsion permettant au groupe Artis de devenir le leader dans son domaine», selon Ali Ayatillah et William Duchesne, co-fondateurs et dirigeants du groupe ARTIS, cités dans un communiqué.

Depuis 2009, OCS a établi sa présence au Maroc, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, à travers plus de 4 000 collaborateurs. «Cette acquisition vient enrichir notre offre de services aux entreprises et représente un levier de croissance stratégique pour notre groupe au Maroc. Notre ambition avec les dirigeants du groupe ARTIS, qui restent actionnaires et à la tête de l’entreprise, est de faire du groupe ARTIS un leader du Facilities Management dans un contexte où l’externalisation des besoins techniques des entreprises est une tendance durablement installée», indique Nicolas Belleteste, PDG du groupe OCS.