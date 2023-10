Maroc - France : L’hydrogène vert au menu de la réunion Akhannouch - Le Maire

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre français Bruno Le Maire

En marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a rencontré, à Marrakech, le ministre français de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

«Très bon échange avec le chef du Gouvernement Aziz Akhannouch, la ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah, et le ministre du Budget Fouzi Lekjaa. Une occasion précieuse pour évoquer les enjeux économiques communs au Maroc et la France dans un monde en plein bouleversement», a écrit Bruno Le Maire sur la plateforme X.

De son côté, Aziz Akhannouch a souligné sur le même réseau social que les entretiens avec le ministre français avaient porté sur «les projets importants que notre pays a initiés dans le domaine de la transition énergétique et du développement durable, outre les efforts déployés par le Royaume pour mettre en œuvre la vision royale concernant «l’offre du Maroc» dans le domaine de l’hydrogène vert».

«Les enjeux et défis économiques mondiaux actuels, notamment à la lumière des bouleversements géopolitiques et des changements climatiques, ont été au centre de la réunion», a précisé le chef de l’exécutif.