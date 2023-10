Maroc : La Banque européenne d’investissement alloue 1MM€ à la reconstruction

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêter au Maroc, valorisant un milliard d’euros sur une durée de trois ans, pour soutenir le chantier national de la reconstruction après le séisme. Mercredi 11 octobre 2023 lors des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Marrakech, cette initiative a été annoncée à l’issue de la rencontre entre le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Felix, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaâ.

Au-delà de reconstruire les zones sinistrées, le but sera de contribuer à jeter les bases d’un avenir plus résilient, selon Ricardo Mourinho Félix. Il s’agit ainsi d’un engagement pour le développement et un soutien notamment à l’action climatique, a souligné la BEI.