Guerre à Gaza : Le PJD demande l’expulsion du représentant d’Israël au Maroc

Le PJD est vent debout contre la déclaration du chef du bureau de liaison israélien à Rabat sur la guerre à Gaza. Le secrétariat général de la formation islamiste exige des autorités marocaines d’«expulser» David Govrin et le «déclarer persona non grata».

L’instance estime, dans un communiqué, que le diplomate «s’en est pris insolemment, depuis la capitale Rabat, à l’honorable résistance palestinienne, la décrivant avec les épithètes les plus honteuses, et la tenant impudemment responsable des massacres et des violations de civils palestiniens qui se déroulent sur la terre occupée de Palestine».

«Le chef du bureau a également affirmé dans son communiqué que la résistance s’attaque aux lieux résidentiels de civils, prétendant qu'ils sont utilisés comme des boucliers humaines, et a incité la communauté internationale contre la résistance, toujours depuis Rabat, en violation et transgression de toutes les normes et au mépris du sentiment national et des fermes positions officielles marocaines sur la question palestinienne», ajoute la même source.

Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que le PJD et David Govrin croisent le fer au sujet de la Palestine. En avril 2022, le diplomate avait souligné, dans des déclarations à la presse, que «la majorité des Marocains est très favorable aux relations bilatérales», estimant que «les voix les plus fortes opposées à la normalisation avec l’Etat juif - les islamistes - sont désormais en marge», suite à leur débâcle aux législatives du 8 septembre 2021.

Une sortie condamnée par le secrétariat général du Parti de la Lampe. Les «frères» de Benkirane avaient, alors, accusé «le représentant de l’entité d’occupation sioniste d’ingérence méprisable dans les affaires politiques nationales et les affaires intérieures» du royaume. Et de préciser, dans un communiqué, que la question «palestinienne est une cause nationale sacrée pour tous les Marocains, que le statut de la sainte mosquée Al-Aqsa fait partie de leur foi, et que leurs positions de soutien au peuple palestinien sont bien connues et bien établies».

Pour rappel, le PJD a salué, samedi 7 octobre, les incursions de la branche armée du mouvement palestinien Hamas dans le territoire israélien. «Cette opération héroïque menée par la résistance palestinienne est une réaction naturelle et légitime aux violations quotidiennes de l’ennemi sioniste et à la politique raciste extrémiste du gouvernement sioniste, ainsi qu’à la profanation de la mosquée bénie d’Al-Aqsa par les colons et les responsables sionistes», s’est félicité le secrétariat général de la formation islamiste dans un communiqué.