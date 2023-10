Guerre à Gaza : La ligue arabe appelle à protéger les civils palestiniens et israéliens

Comme prévu, le Maroc a présidé, ce mercredi 11 octobre au Caire, une session extraordinaire du Conseil exécutif de la Ligue des Etats arabes, consacrée à l’escalade guerrière à Gaza. Sur l'agenda des ministres des Affaires étrangères, l’examen des actions politiques à entreprendre aux niveaux arabe et international afin de mettre fin aux tensions dans les territoires palestiniens entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste le Hamas.

Le chef de la diplomatie du Maroc a souligné, dans un discours devant ses pairs, que «le fait de cibler des civils de quelque partie que ce soit et les attaquer représente une source de préoccupation et nous amène à appeler à la nécessité de leur fournir une protection conformément au droit international, aux lois divines et aux valeurs humaines».

«Il n’est en aucun cas possible de séparer ce qui s’est passé des causes profondes qui ont constitué et continuent d’être un facteur majeur de l’explosion de la situation, notamment le blocage de l’horizon politique de la question palestinienne et la poursuite des violations systématiques par Israël, par des mesures unilatérales injustes à Al Qods et dans les territoires palestiniens occupés.»

Et de rappeler que «le roi Mohammed VI a déjà mis en garde à plusieurs reprises contre la gravité de ces facteurs, condamnant fermement les incursions répétées menés par des extrémistes juifs à la mosquée Al-Aqsa, et averti que ces actions inacceptables alimentent l'extrémisme et favorisent une culture de l'extrémisme».

Au terme de sa réunion extraordinaire, le conseil exécutif de la Ligue arabe a adopté une résolution. Le texte «a condamné les actes ayant pris pour cible les civils des deux camps et appelé à les protéger et les libérer», a affirmé le secrétaire général adjoint de l’organisation panarabe, Hossam Zaki, dans une déclaration lue devant la presse. La même position a été adoptée par le Maroc, l’Egypte et l’Arabie saoudite ainsi que le secrétaire général de Ligue arabe, l'Egyptien Ahmed Aboul Gheit.

La Ligue arabe a exhorté toutes les parties au calme, mis en garde contre l’expansion de la spirale de violence et réitéré son appel à établir un Etat palestinien avec Al Qods Est pour capitale. L’instance a également condamné «les agressions israéliennes du peuple palestinien et le blocus actuel» imposé par l’Etat hébreu à Gaza. Les ministres des Affaires étrangères se sont engagés à apporter des aides humanitaires à la population de Gaza.