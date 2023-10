«Il n’y a pas de rupture entre le Maroc et la Tunisie», déclare le chef de la diplomatie tunisienne

«Il n’y a pas de rupture entre le Maroc et la Tunisie. Il n'y a pas d’hostilité». Les propos sont du ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, dans une interview accordée à un média local. Sur un ton optimiste, le chef de la diplomatie a annoncé «le retour sous peu des deux ambassadeurs dans leurs ambassades (…)». «Je rassure tout le monde, nous n'allons pas regarder en arrière. La Tunisie n'a pas changé ses positions depuis des décennies, et l’essentiel est qu'il n'y ait pas de rupture entre nous et le Maroc», a-t-il insisté.

Pour mémoire, le royaume avait rappelé pour consultations son représentant à Tunis en riposte à l’accueil chaleureux réservé par le président Kaïs Saied au chef du Polisario, Brahim Ghali, lors du huitième sommet de la TICAD, tenue en Tunisie les 27 et 28 août 2022. Tunis avait pris la même mesure avec son ambassadeur au Maroc. Depuis les relations entre les deux pays maghrébins sont presque rompues.

Nabil Ammar a pris ses fonctions à la tête de la diplomatie tunisienne en février 2023. Au lendemain du séisme d’Al Haouz, la Tunisie a présenté ses condoléances et proposé son aide au Maroc.