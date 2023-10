Espagne : Gran Canaria ne veut pas être exclue du circuit du Mondial 2030

Le président du Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a clairement exprimé le «ferme engagement» de l'île à accueillir le Mondial 2030 de football, exigeant de la Fédération royale espagnole de football et du gouvernement de Madrid «des évaluations techniques transparentes, fiables et rigoureuses» à cet effet. Cité par l'agece de presse EFE, Morales a demandé à tenir compte du «fait insulaire» et de «l'impartialité» nécessaire dans le choix des lieux qui abriteront quelques matchs de la Coupe du monde en Espagne, dans le cadre de cette organisation tripartite avec le Maroc et le Portugal.

Dans sa sortie, le président du Cabildo a fait référence à de prétendues «fuites» d'informations, qui concerneraient d'éventuels obstacles à l'intégration des Canaries au circuit espagnol. Si ces allégations sont vraies, cette exclusion sera «une agression, un mépris inacceptable et inadmissible» envers l'île, a argué Morales.

Tout en suggérant que le Portugal se serait opposé à retenir les Canaries, Morales indique ne pas avoir d'informations officielles à ce sujet. «Un rejet de notre candidature, une décision contraire à ce que nous comprenons comme légitime, signifierait une véritable attaque contre les intérêts des Îles Canaries et de Gran Canaria, pour lesquels la Fédération (FREF) et le gouvernement qui ne peuvent pas défendre qu'un territoire comme celui-ci a le même droit qu'un territoire péninsulaire dans la tenue d'un championnat tournoi de cette envergure», a encore déclaré le responsable.

Selon lui, l'insularité «ne peut pas être un motif de rejet et d'isolement politique», si les conditions techniques permettent l'inclusion au circuit.