Maroc : La FRMF dément avoir donné de l’argent à Lamine Jamal

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) dément avoir exercé des pressions sur Lamine Jamal (Yamal) afin qu’il porte les couleurs nationales. Il s’agit là de «fausses informations parues dans le quotidien sportif espagnol AS, dans son édition du mardi 10 octobre 2023» s’indigne la FRMF dans un communiqué.

Dans un article, AS a prétendu que le joueur du FC Barcelone aurait reçu de l’argent pour qu’il rejoigne les Lions de l’Atlas. L’instance que préside Fouzi Lekjaa précise que «ces prétendues accusations sont dénuées de tout fondement».

La FRMF affirme avoir respecté les choix de Lamine Jamal, «comme il est de coutume avec les internationaux d’origine marocaine ayant opté pour porter les couleurs d’autres sélections nationales, en dépit des efforts consentis par les intervenants dans ce processus de prospection et d’identification des jeunes talents».

Pour cause de blessure, Jamal n’est pas sur la liste des joueurs convoqués par l’entraîneur de la Roja pour disputer les deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Europe 2024, contre l’Ecosse et la Norvège. Une absence que AS a attribué aux «pressions» et «à une offre financière» de la part de la FRMF.