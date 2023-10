Al Haouz : L’ONEE travaille sur le maintien de l’approvisionnement en électricité

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) continue de déployer les moyens logistiques, matériels et humains pour maintenir l’approvisionnement en électricité à haute, moyenne et basse tension au niveau de la province d’Al Haouz. Cette dernière, où le taux d’électrification rurale a atteint 99,75%, pas moins de 1 071 villages comptant 113 000 habitants (23 000 maisons démolies totalement ou partiellement) ont été touchés, précise la direction régionale de distribution de l’ONEE à Marrakech, rappelant que le réseau électrique touché comprend 900 Km de ligne moyenne tension, 600 postes de distribution et 4 800 Km basse tension.

Le centre de contrôle régional de l’ONEE permet ainsi la surveillance de toutes les installations électriques du réseau de distribution et veille à un contrôle à distance, continu et simultané, afin d’assurer la sécurité et la continuité de l’approvisionnement électrique au niveau de la région.

A proximité du barrage de Ouirgane, les équipes d’intervention de l’ONEE travaillent d’arrache-pied pour assurer le remplacement de pylônes métalliques endommagés et de ceux menacés d’effondrement dans le cadre d’une approche proactive visant à installer de nouveaux pylônes de nature à mieux maintenir le réseau électrique.

Les équipes de l’ONEE ont également fait recours à des unités spécialisées menant des travaux sous tension (TST) pour assurer l’entretien des installations électriques sans coupure de courant avec l’utilisation de technologies très avancées.

A douar Tikhfisst (commune de Ouirgane), comme dans d’autres zones à Al Haouz, d’importants travaux sont continuellement consentis pour la réparation des dégâts ayant impacté le réseau à moyenne tension (HTA) notamment, les câbles et les bretelles en sus du remplacement de parafoudres des postes de distribution.

Au total, 24 équipes de renfort ont été mobilisées dans la région d’Al Haouz, provenant de toutes les provinces du Maroc en plus de 9 entreprises qualifiées pour les travaux. Les équipes techniques ont réalisé plus de 1 000 interventions sur les réseaux à moyenne et à basse tensions, ce qui a permis de rétablir l’électricité au niveau de l’ensemble des communes touchées en toute célérité et sécurité.