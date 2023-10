Depuis le Maroc, le représentant d’Israël menace des pays arabes

Dans une déclaration, le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc a donné la version de son pays sur l’escalade militaire à Gaza. «Au cours des premières heures du samedi 7 octobre, en plein milieu de la période religieuse correspondant à la fête de Souccot, le mouvement terroriste du Hamas a lancé une attaque surprise visant plusieurs villes et villages israéliens», a souligné David Govrin.

Le diplomate a dressé le bilan des attaques menées par le mouvement islamiste palestinien : «plus de 800 morts et plus de 2500 blessés, la majorité d'entre eux étant des innocents, sans défense, parmi lesquels des enfants, des femmes et des personnes âgées, ayant subi des traitements inhumains dans les conditions les plus atroces». Govrin affirme que le «Hamas porte l'entière responsabilité de cette attaque criminelle, ainsi que de la détérioration actuelle de la sécurité dans la région». Le chef du bureau de liaison promet la «libération des 150 otages israéliens enlevés» par les groupes armés palestiniens.

David Govrin annonce que son pays «a déclaré la guerre contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza, en tête desquelles se trouve le Hamas, et Israël se prépare à une réponse militaire prolongée et sévère afin de supprimer toute menace que ces organisations pourraient représenter dans la région».

Et d’expliquer que «l’objectif de cette guerre est de détruire les capacités offensives de l'organisation terroriste du Hamas, ainsi que de causer d'importants dommages à son infrastructure militaire, tout en empêchant toute autre organisation terroriste dans la bande de Gaza de nuire une fois de plus aux citoyens israéliens».

Govrin a appelé «la communauté internationale» à «intervenir pour empêcher l'ouverture d'un nouveau front contre Israël par les pays de l'axe (Iran, Liban et Syrie). Tout type d'attaque de cette nature contre notre État entraînera une réponse extrêmement douloureuse».

Le diplomate a exigé «une condamnation claire de la part de la communauté internationale» des attaques du Hamas et «une expression de soutien sans équivoque à son droit à la légitime défense».

Pour rappel, le Maroc a exprimé samedi «sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamné les attaques contre les civils d’où qu’ils soient».