Le prince Hicham Alaoui appelle le Hamas à libérer les civils israéliens

Le prince Moulay Hicham Alaoui a exhorté le mouvement islamiste palestinien Hamas à libérer les civils israéliens. «Résister à une armée d’occupation est un droit établi, mais tuer et détenir des innocents, quelle que soit leur identité, est une violation du droit international et est moralement condamnable. Par conséquent, le Hamas se doit de libérer immédiatement et sans préalable les civils», a écrit le cousin du roi Mohammed VI sur la plateforme X.

Le prince a également pointé du doigt la politique du gouvernement israélien. «Israël doit être considéré comme responsable de ces événements et de leurs conséquences. Le défi consiste désormais à œuvrer à une désescalade, puis à revenir à une approche politique sans capitulation».

Et d'enchaîner par sonner le glas de «la solution à deux Etats (qui) n’est plus viable suite aux politiques des gouvernements israéliens successifs. La résolution de ce conflit réside dans un Etat pour deux peuples sous une forme ou une autre. Il s’agit d’une solution douloureuse et qui prendra du temps mais dont la gestion a déjà commencé», a-t-il souligné.

Le prince a reconnu qu’avec «des capacités limitées et une immense détermination», la «politique de dissuasion» et le mythe de l’invincibilité de l’armée israélienne ont été mis à mal» par les Palestiniens.