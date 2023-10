Egypte : Réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères

Le Conseil de la Ligue arabe tiendra, mercredi au Caire (Egypte), une réunion ministérielle d’urgence, convoquée par l’Etat de Palestine et le royaume du Maroc, président de la session actuelle du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, qui, sur instructions du roi Mohammed VI, a appelé à la tenue de cette réunion en vue d’examiner les actions politiques à mener aux niveaux arabe et international pour mettre fin à l’escalade dans les territoires palestiniens et cesser de prendre pour cible les civils.

Le secrétaire général adjoint de la Ligue, Hossam Zaki, a indiqué, lundi, dans des déclarations à la presse, qu’il a été décidé de tenir la réunion sous la présidence du Maroc, l’actuel président de la session du Conseil ministériel, pour discuter de l’action politique aux niveaux arabe et international, mettre fin à la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et mettre un terme à la dangereuse escalade qui menace la sécurité et la stabilité de la région.