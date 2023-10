Assemblées annuelles BM - FMI : Aziz Akhannouch s’entretient avec Kristalina Georgieva

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch s’est entretenu, lundi à Marrakech, avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI. Ces entretiens se sont déroulés en présence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, du wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Les travaux des Assemblées annuelles BM/FMI ont débuté, lundi à Marrakech, avec la participation de l’élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet évènement, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc.