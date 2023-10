Maroc - Italie : El Hassan Daki reçoit son homologue Luigi Salvato

Le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le procureur général près la Cour suprême de cassation en Italie, Luigi Salvato. Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre d’une visite de travail qu’effectue du 7 au 10 octobre au Maroc le responsable italien, en vue de renforcer les relations de coopération entre les parquets des deux pays.

Les discussions ont porté sur le renforcement des moyens de coopération sur les plans judiciaire et technique, et ce en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée ainsi que toutes les nouvelles formes de criminalité, notamment la cybercriminalité.

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis sur les mécanismes d’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines liés à l’action des deux parquets et les moyens de renforcer la justice pénale afin de lutter contre les nouveaux phénomènes criminels.

Cet entretien a également été l’occasion de passer en revue l’évolution du système judiciaire au Maroc, de mettre en avant l’expérience marocaine remarquable en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire de manière générale et du ministère public en particulier, et de présenter des données relatives à l’organisation judiciaire et aux différents chantiers menés et développés par le ministère public, notamment le chantier de moralisation, de modernisation et de numérisation et le chantier de formation et de qualification des ressources humaines.

A l’issue de ces entretiens, un mémorandum d’entente a été signé entre la présidence du Ministère public du Maroc et le parquet général près la Cour de Cassation italienne, en vue d’élaborer des programmes techniques en matière d’échange d’expériences et des bonnes pratiques entre les deux institutions pour améliorer l’efficacité des activités relevant de leur domaine de compétences.