Maroc : Le président de la Banque mondiale salue la gestion des effets du séisme

Le président du groupe de la Banque mondiale (BM), Ajay Banga, s’est félicité, lundi, de la bonne gestion par le Maroc des répercussions du séisme du 8 septembre, notamment sur le secteur de l’enseignement dans les zones touchées. Dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une visite effectuée au lycée collégial du Haut Atlas dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz), en compagnie du ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah et de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, Banga s’est dit «très impressionné» par la forte mobilisation et la gestion des effets du sinistre pour assurer la reconstruction.

Banga a également exprimé son admiration vis-à-vis des unités scolaires réalisées d’avance, en collaboration avec l’Université polytechnique Mohammed VI, le ministère de l’Equipement et de l’eau ainsi que des entreprises citoyennes pionnières, et avec le soutien de la Fondation de l’OCP. «Cette unité représente un magnifique exemple. Elle a été complètement détruite et en l’espace de dix jours, elle a rouvert ses portes», s’est-il réjoui.

Dans le même sens, le responsable a qualifié de «très impressionnante la rencontre de ces apprenants et de leurs professeurs». La Banque mondiale «est très active dans le domaine de l’enseignement au Maroc et demeure disposée à assurer cette présence active dans l’avenir», a-t-il ajouté. Il a, en outre, exprimé la détermination de la Banque Mondiale à renforcer davantage la coopération avec le Maroc dans le domaine de l’enseignement tous cycles confondus.

Banga a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de la scolarisation des filles afin de renforcer l’accès des femmes au marché de l’emploi, et ainsi atteindre une économie plus développée.

Au cours de cette visite qui intervient en marge de la tenue à Marrakech des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale (9 au 15 octobre), la délégation a suivi le déroulement un cours présenté dans cette unité aménagée pour accueillir les élèves du lycée collégial du Haut Atlas.