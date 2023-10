FIFA : Sepp Blatter s’oppose à la tenue du Mondial 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal

L'ancien président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Sepp Blatter, a critiqué la décision de l'instance d'organiser le Mondial 2030 en répartissant les matchs sur six pays et trois continents. Après que le Maroc, l'Espagne et le Portugal ont été désignés hôtes de cette Coupe du monde, qui marque le centenaire du tournois, il a en effet été décidé que l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay accueillent les trois premiers matchs pour marquer les 100 ans de la première édition de cette grand-messe, qui a vu le jour en Uruguay.

Sepp Blatter, qui a présidé la FIFA de 1998 à 2015, avant d'être suspendu à la suite d'une enquête pour corruption où il a été acquitté, a critiqué cette approche. Dans ses déclarations au journal suisse SonntagsBlick, cité par Reuters, il a estimé «absurde de détruire le tournoi de cette manière». «La phase finale de la Coupe du monde doit être un événement compact», a-t-il insisté.

«Pendant 101 matchs, le tournoi se jouera dans un territoire de pays voisins, à proximité géographique étroite et avec des liaisons de transport et des infrastructures étendues et bien développées», a fait savoir pour sa part la FIFA. «Trois matchs auront lieu en Amérique du sud, ainsi que dans les pays voisins géographiquement proches pour marquer le 100e anniversaire du tournoi», a ajouté la même source.

Blatter, 87 ans aujourd'hui, a déjà critiqué la FIFA pour avoir attribué le tournoi de 2022 au Qatar, affirmant que ce pays serait «trop petit» pour un tel évènement. Selon lui, le Mondial 2030 devrait cette fois-ci avoir lieu en Amérique du sud, pour mieux marquer le 100e anniversaire du premier évènement organisé et remporté par l'Uruguay.

De son côté, la FIFA et son président actuel Gianni Infantino ont défendu un ancrage universel pour les 100 ans du Mondial, afin de mieux marquer la symbolique du football en tant que sport ayant la capacité de fédérer toutes les nations. «En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – Afrique, Europe et Amérique du Sud – six pays – Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA», a déclaré Infantino.

En 2016, Tribunal arbitral du sport (TAS) a maintenu la suspension de Blatter de toute activité liée au football, pour une durée de six ans. En décembre 2015, il a été suspendu par la justice interne de la FIFA, après un paiement de 1,8 million d'euros à Michel Platini, ex-président de l'UEFA, suspendu pour une durée réduite à 4 ans par le TAS.