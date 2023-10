Injaz Arab : L’université Mohammed V représente le Maroc

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5), à travers l’équipe REBRICK du Master GFCF de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Adgal, va représenter le Maroc à la compétition d’Injaz Arab, prévu au Qatar avec la participation des pays de la région MENA.

Après avoir remporté le prix régional, l’équipe REBRICK a pu rafler le prix de la compétition nationale d’Injaz Al-Maghrib (édition 2023) grâce à leur projet innovant et écologique, indique un communiqué de l’UM5.

A cette occasion, le président par intérim de l’Université Mohammed V de Rabat et doyen de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales-Adgal, Farid El Bacha, a félicité l’équipe marocaine pour les résultats obtenus à l’échelle nationale avec Injaz Al Maghrib, saluant les efforts déployés par les staffs pédagogique et administratif afin d’assurer un encadrement honorable et de qualité.

L’équipe REBRICK est une start-up qui offre une solution novatrice à deux problèmes majeurs, à savoir la gestion des déchets textiles et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Le projet vise à transformer les déchets textiles en briques isolantes écologiques et décoratives, contribuant à réduire les déchets, à préserver les ressources naturelles, à réduire l’empreinte carbone et à améliorer les performances thermiques des constructions.