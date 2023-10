Maroc : Un match de football Banque mondiale - FMI prévu dimanche 8 octobre

En pré-ouverture des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) organise un match de football amical «Friendly Soccer Game», dimanche 8 octobre à 19 heures, au Grand Stade de Marrakech. Il s’agit de deux rencontres amicales de 30 minutes, sur demi-terrain, réunissant d’anciens joueurs marocains des équipes nationales masculines et féminines et deux équipes mixtes formées par les personnels de la BM et du FMI, fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi. Cette rencontre aura lieu en présence des dirigeants des deux institutions.

Selon la même source, des représentants marocains y sont également été invités, notamment le Chef du gouvernement, la ministre de l’Economie et des finances, le ministre délégué chargé du Budget, celui de la Jeunesse, de la culture et de la communication, entre autres.

Par ailleurs, 2 600 enfants des écoles situées de la région d’Al Haouz, frappée par le séisme du 8 septembre dernier qui a fait près de 3 000 morts, sont aussi invités dans les gradins. Sur le terrain, ils participeront à la cérémonie d’ouverture sur le terrain.