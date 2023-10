Palestine : Le PJD salue l’ «opération héroïque» menée par le Hamas

Le PJD salue les incursions de la branche armée du mouvement palestinien Hamas dans le territoire israélien. «Cette opération héroïque menée par la résistance palestinienne est une réaction naturelle et légitime aux violations quotidiennes de l'ennemi sioniste et à la politique raciste extrémiste du gouvernement sioniste, ainsi qu'à la profanation de la mosquée bénie d'Al-Aqsa par les colons et les responsables sionistes», se félicite le secrétariat général de la formation islamiste dans un communiqué publié ce samedi.

Le PJD précise que «la résistance à l’occupation, sous toutes ses formes, est un droit légitime garanti par les lois divines et les conventions internationales, et que le véritable terrorisme est celui pratiqué sans cesse par l’occupation sioniste raciste au vu et au su du monde et avec le soutien des grandes puissances».

L’instance partisane a exhorté «tous les Palestiniens et toutes les factions palestiniennes, sans exception, à unir leurs positions et soutenir l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" pour faire face à l'occupation sioniste».

Le PJD a également adressé un appel aux «pays arabes et islamiques et les peuples libres du monde à adopter des positions strictes qui dissuadent l'entité sioniste et le gouvernement sioniste extrémiste, et à faire pression sur eux, au lieu de faire pression sur la résistance».

De son côté le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, qui réunit Al Adl wal Ihsane et des sensibilités d’extrême gauche, et le Groupement d’action pour la Palestine, ont organisé, ce samedi à Rabat devant le siège du Parlement, un sit-in de solidarité avec la Palestine. Le Front a programmé, pour dimanche 8 octobre, une «journée nationale de soutien au "Déluge d’Al-Aqsa"» dans plusieurs villes du royaume.

Le gouvernement marocain a «exprimé sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ce samedi.