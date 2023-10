Sahara-ONU : Le rapport de Guterres irrite le Polisario

Le Polisario critique le rapport du secrétaire général de l’ONU sur la situation au Sahara occidental. En témoigne la réaction de l'un de ses bras médiatiques. Le document d’Antonio Guterres «n'est rien d'autre qu'un simple plaidoyer en faveur d'un cessez-le-feu dont l'instauration depuis 30 ans n'a donné le moindre résultat» et «des omissions», affirme Ecsaharaui.

Le média reproche à Guterres d’avoir conditionné, dans le paragraphe 96 de son texte, la conclusion d’une «solution durable, conformément à la résolution 2654» du 27 octobre 2022 à l'instauration d'une nouvelle trêve sans conditions. Une résolution qui pour mémoire a été rejetée par l’Algérie et le Polisario, au lendemain de son adoption par le Conseil de sécurité.

Le site d’actualité hispanophone, qui traduit souvent les positions non-officielles de la direction du Front, n’a pas apprécié que le Portugais reconnaisse, dans le paragraphe 97 de son rapport, que l’ONU «a pris acte de l'intention déclarée du Maroc de continuer à respecter le cessez-le-feu et les dispositions des accords militaires et de maintenir une coopération étroite avec la MINURSO à tous les niveaux». Le document, dans son paragraphe 4, a déjà mis l'accent sur l’apport des Forces armées royales dans l’ «escorte» de missions d’inspections des casques bleus dans des zones situées à l’Ouest du Mur des Sables.



Cette réaction du Polisario est «prévisible surtout que le secrétaire général de l’ONU a salué les positions équilibrées du royaume et la main tendue par le roi Mohammed VI à l’Algérie, pour sceller une réconciliation et tourner la page des divergences», commente dans des déclarations à Yabiladi Salem Abdelfattah, président de l’Observatoire sahraoui de l’information et des droits de l’Homme, basé à Laayoune.

«Le Polisario n’a pas apprécié que Antonio Guterres salue la coopération militaire du Maroc avec la MINURSO et en même temps rappelle que les milices du Front avaient empêché, en mars dernier, un convoi des casques bleus d’accéder à ses Team-Site, situés à l’Est du Mur des Sables érigé par les FAR.»

Et de conclure en souligant que «dans le cadre de sa tournée dans la région, effectuée en septembre, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a fait l'impasse sur son traditionnel déplacement dans les camps de Tindouf alors qu’il s’est rendu à Alger où il a rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères. Ce qui traduit le rôle de l’Algérie en sa qualité d’acteur principal mdans le conflit du Sahara».

De Mistura a rencontré le chef du Polisario, le 11 septembre au siège de l’ONU à New York.