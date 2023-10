Mondial 2030 : Le Polisario saisit l’ONU

Le Polisario s’invite dans l’organisation du Mondial 2030. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, le chef du Front «a mis en garde contre toute tentative de l'Etat occupant marocain d'inclure une partie quelconque des régions sahraouies occupées dans l'organisation future de la Coupe du Monde de la FIFA 2030».

Dans sa missive, Brahim Ghali a estimé qu’une telle intégration serait «un acte d’escalade dangereux qui aura des conséquences désastreuses sur la paix et la sécurité dans la région». Et de rappeler à Antonio Guterres, sans transition, ni souci de cohérence, qu'il y a une «guerre» entre le Polisario et le Maroc, depuis le 13 novembre 2020.

A la veille de l’envoi de cette lettre, dans des déclarations médiatiques, le représentant du Polisario en Espagne, Abdellah Arabi, s’est dit préoccupé par la tenue de certains matches de la Coupe du monde 2030 au Maroc et a pointé la situation critique au Sahara occidental.

Pour rappel, dans une lettre adressée en mars dernier au président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, l’«Association d’amitié Portugal-Sahara occidental» avait condamné l’intégration du royaume au dossier hispano-portugais pour l’organisation du Mondial 2030.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a précisé dans une interview accordée mercredi à Radio Mars, que «dans le cahier des charges, le minimum est de 14 sites et le maximum 18. Il y a des villes que nous avons déjà choisies, d’autres pas encore. Celles qui sont connues sont Agadir, Marrakech, le futur Grand Stade de Casablanca, Rabat, Tanger et Fès. Nous prendrons prochainement des décisions au sujet d’autres sites».